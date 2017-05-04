المفوضية الأوروبية تقلل من شأن اتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات البريطانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قللت المفوضية الأوروبية من أهمية اتهامات وجهتها لها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حول تدخل بروكسل في الانتخابات العامة المقررة في 8 حزيران/مايو القادم، ومحاولة التأثير على نتائجها.

وحول هذا الموضوع، حرص المتحدث باسم المفوضية على التأكيد أن حدة الانفعالات والتوتر ترتفع مع اقتراب مواعيد الانتخابات في كل مكان، واصفاً الأمر بـ”الطبيعي”.

وأشار ماغاريتس شيناس، إلى أن أمام المفوضية الكثير من العمل في مختلف المجالات، وألا وقت لديها للتعليق أو التدخل في مجريات الحياة السياسية البريطانية، ملفتا إلى أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون في “قلب النقاش البريطاني، ولكن الحال ليس كذلك في بروكسل”.

ومضى قائلاً “لن نجعل عملنا كله يتمحور حول موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد، ولا أن يهيمن الأمر على أجواءنا”.

وأوضح المتحدث أن المفوضية ستكون أيضاً منشغلة، بعد الانتخابات البريطانية، بالتحضير للشروع بالمفاوضات، حسبما تم إقراره سابقاً على مستوى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد إتهمت في وقت سابق مسؤولين في المفوضية الأوروبية بأنهم يهددون بريطانيا ويتدخلون في الحملات الانتخابية من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، التي ستسبق الشروع بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.