خمس نجوم الايطالية: البرلمان الاوروبي وافق على مناقشة دور المنظمات غير الحكومية في الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حركة خمس نجوم الايطالية المعارضة أن نوابها في البرلمان الأوروبي تلقوا موافقة الجهاز التشريعي الأوروبي على طرح مسألة دور المنظمات الإنسانية غير الحكومية في عمليات انقاذ المهاجرين غير النظاميين بمياه المتوسط

والمعلوم أن قادة الحركة قد دعوا السلطات القضائية الايطالية للتحقيق في إمكانية “تواطؤ” بعض المنظمات الانسانية الناشطة في عمليات الانقاذ مع مهربي البشر في ليبيا.

وقال برلمانيو الحركة الأوروبيون “طلبنا، وتلقينا موافقة البرلمان الأوروبي على مناقشة قضية المنظمات غير الحكومية، لواجب الوضوح والشفافية” بشأن دورها في عمليات الانقاذ أمام السواحل الليبية. وأضافوا “نريد أن نعطي صوتا للقضية في أوروبا كما هو الحال في إيطاليا، حيث تحقق نيابة (مدينة) تراباني” في القضية، كما “تحظى باهتمام المدعي العام في (مدينة) كاتانيا، كما أنها موضوع للعديد من التحقيقات الصحفية”.

واشار بيان، صدر الخميس عن مجموعة خمس نجوم الأوروبية، إلى أنه “على البرلمان الأوروبي أيضا، من خلال لجنة الرقابة على الموازنة، واجب توضيح القضية ونتوقع من جميع الجهات المهتمة استدعاء المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع الهجرة، للمثول أمام البرلمان الأوروبي”. وأضاف البيان “نريد الشفافية من جانب المنظمات غير الحكومية، والتي تتحصل في بعض الحالات على أموال أوروبية. وكما أفاد مدعي عام كاتانيا كارميلو زوكارو، أمس في مجلس الشيوخ الإيطالي، فإن وجود هذه المنظمات في البحر الأبيض المتوسط ​​يعقد التحقيقات بشأن مهربي البشر. فهناك مكالمات عبر الأقمار الصناعية واتصالات وتحركات للسفن وحتى تدفقات نقدية ينبغي أن تخرج من الظل”.

وكان مدعي عام كاتانيا، زوكارو قد تحدث في تصريحات إعلامية سابقة عن “تواطؤ” بعض المنظمات غير الحكومية مع عصابات مهربي البشر، ملمحا إلى إمكانية تلقي بعضها تمويلا ماليا من هذه العصابات.

.