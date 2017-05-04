الحكومة الإيطالية: الحوار أداة لتعزيز معايير الحرية والديمقراطية بتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها أنجيلينو ألفانو إن “الحوار والتعاون مع تركيا حول القضايا الاستراتيجية كمكافحة الإرهاب، إدارة تدفقات الهجرة واستقرار المنطقة، نعتبرها أداة أساسية لتعزيز معايير الديمقراطية في البلاد، وصون ارتباطها اليورو ـ أطلسي”.

وذكّر الوزير ألفانو في إحاطة برلمانية الخميس بأن “نتيجة الاستفتاء الدستوري الأخير في تركيا “صوّرت شرخاً في البلاد”، وكذلك “التحفظ من قبل وفد منظمة الأمن والتعاون والجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا”.

وتابع “نحن نشجع الحكومة التركية على رد فعل شامل لا يستبعد نصف البلاد التي صوتت ضد (الاستفتاء) وهو نصف مهم”، مبينا أنه “على الرغم من التصريحات الهامة والاستقطاب، فصورة تركيا تُظهر بلدا ما يزال مع كل القيود المذكورة، في بُعد يؤكد بعض التعددية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن “الحوار أتاح لنا حل قضية الصحافي غابرييلي ديل غراندي”، فـ”بفضل الحوار المستمر مع نظيري التركي مولود جاويش أوغلو، فقط، نجحنا بالتوصل الى نتيجة إيجابية”.

وكان الصحافي والمدون الإيطالي قد أفرج عنه في الـ24 من شهر نيسان/أبريل الماضي بعد احتجاز دام 14 يوما في تركيا، إثر إعتقاله في منطقة حدوية تفصل هذه الأخيرة عن سورية.