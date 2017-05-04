الاتحاد الأوروبي والنرويج: يتعين تحفيز المانحين الدوليين لمساعدة السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد ممثلو لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية اجتماعهم السنوي اليوم في بروكسل برعاية كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني ووزير خارجية النرويج بويرغه برنده.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والنرويج إلى التأكيد على استمرار التزامهما بالمساعدة على إقامة وتعزيز هياكل الدولة الفلسطينية وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، كما يسعيان لـ”تحفيز باقي المانحين الدوليين لضخ مزيد من الأموال”، حسب كلام كل من موغيريني وبرنده.

وأكد المسؤولان في تصريحات صحفية أدليا بها اليوم قبل الاجتماع على أهمية إعطاء زخم سياسي واقتصادي جديد لآفاق السلام للتوصل لوضع العملية السياسية على الطريق الصحيح.

وشددت موغيريني على موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بحل الدولتين، وقالت “بالنسبة لنا يعتبر حل الدولتين أولوية قصوى ومن هنا ضرورة خلق ظروف مناسبة للعودة للمفاوضات”.

وأعادت المسؤولة الأوروبية التأكيد على أن المفاوضات المؤدية لحل يقوم على أساس الدولتين، إسرائيل وفلسطين، هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحقيق السلام.

ووصفت موغيريني بـ”السيئة” الظروف الميدانية في المنطقة، لكنها لاحظت “بارقة أمل” في لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ومحمود عباس أمس.

وحرصت المسؤولة الأوروبية على تكرار موقف الاتحاد الرافض للاستيطان، والداعي إلى توحيد الصف الفلسطيني والتخلي عن العنف.

أما بشأن الوثيقة التي أصدرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل ايام، فقد بدت موغيريني شديدة الحذر، مؤكدة أنها تنتظر النتائج العملية لهذا التوجه.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية النرويجي أن المساعدات المالية والاقتصادية لن تحل وحدها مشكلة الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها تساهم في خلق آفاق تؤدي للتقدم على المسار السياسي.

هذا وقد أنشأت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة منذ عام 1993، وهدفها المساعدة على بناء هياكل الدولة الفلسطينية تمهيداً لحل الدولتين، وهي تضم المانحين من دول ومنظمات وهيئات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.