الفاتيكان: البابا يستقبل ترامب صباح الـ24 من الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقصر الرسولي في الثامنة ونصف من صباح يوم 24 أيار/مايو الجاري.

وذكر بيان للكرسي الرسولي أن الرئيس الأمريكي سيجتمع عقب لقائه مع البابا، مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وأمين سر العلاقات مع الدول، المونسنيور بول غالاغر.

وكان البابا قد أبدى في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة البابوية التي أعادته إلى روما في أعقاب زيارته لمصر نهاية الشهر الماضي، الاستعداد للقاء الرئيس الأمريكي خلال جولة ترامب الأوروبية في الاسبوع الأخير من الشهر الجاري، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل وقمة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة تاورمينا، في جنوب إيطاليا.