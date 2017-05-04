مصر ترحب باتفاق المناطق الأربع في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس، “بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات الآستانه بشأن الأزمة السورية، والذي ينص على إقامة أربع مناطق منخفضة التوتر في سورية”.

وشددت الخارجية على “دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والوقف الفوري للعنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية”، معربة عن “تطلع جمهورية مصر العربية لأن يسهم الاتفاق الأخير في استئناف مباحثات جنيف السياسية في أسرع وقت تحت إشراف الأمم المتحدة”.

كما شددت على “الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وينهي وجود التنظيمات الإرهابية بها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وآماله، استنادا إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.