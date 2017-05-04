المعارضة السورية تضع شروطها لأستانة وترجيح العمل على أطر إقليمية ودولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قامت المعارضة السورية اليوم (الخميس) بتسليم الوفود الموجودة في مؤتمر أستانة شروطها، وأعلنت استعدادها للعودة إلى جلسات المفاوضات فيما لو أخذتها الدول الراعية بعين الاعتبار، وسط توتر ساد إعلان المعارضة تعليق مشاركتها في المفاوضات احتجاجًا على استمرار النظام السوري بقصف المدنيين.

وتؤكد المعارضة السورية أنها لم تهدف من خلال تعليق مشاركتها في المفاوضات إلى إفشالها، بل كانت الغاية خلق مناخ أفضل للشعب السوري، ووجهت رسالة إلى المجتمع الدولي والدول الضامنة أنه لا مفاوضات والشعب السوري يموت أمام سمع وبصر العالم.

وقال قيادي في الجيش السوري الحر “أتينا إلى أستانا بناءً على وعود بإيقاف شامل للقصف في سورية عند بدء المفاوضات، ومن ثمّ العمل للتوصل إلى انتقال سياسي، لكن كما في السابق لم يتحقّق شيئاً”. وأضاف في تصريحات صحفية إنه “بعد لقائنا بوزير الخارجية الكازاخية، في وقت كان من المقرّر استكمال الاجتماعات مع وفد الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ونائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، وصلتنا معلومات عن استمرار القصف؛ ما جعلنا نتخذ قرار تعليق المشاركة حتى تنفيذ الوعود، ورفضنا كل محاولات حثّنا على العودة إلى طاولة المفاوضات، قبل اتخاذ خطوات تنفيذية”.

وتتضمن الورقة التي قدّمتها المعارضة وأُعلنت اليوم عشرة مطالب، هي:

1 – إلزام النظام والقوى الداعمة له بوقف هجمات “القوات الحكومية” البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

2 – الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني. وتسهيل عودة المهجرين إليها.

3 – البدء بإطلاق جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.

4 – إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط إلى المناطق المحاصرة، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور.

5 – خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران من سورية عبر اتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك.

6 – إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين، وفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار، استناداً إلى بنود رسائل الضامنين لوقف النار روسيا وتركيا، والمودعة لدى مجلس الأمن.

7 – إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، ومنع أي خروقات لاحقة.

8 – تأكيد أن أيّ حل أو هدنة في سورية ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ورفض مشروعات تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني. وإن المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي.

9 – التخلص من الإرهاب يتطلب مكافحة أسبابه المتمثلة في بقاء النظام. ومن أجل تضافر جهود السوريين ضد الإرهاب يجب التخلص من الاستبداد، ومن أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم، يجب أن يرحل بشار الأسد.

10 – إيران دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا دور لإيران في حاضر سورية أو مستقبلها ضامنًا أو راعيًا.

وتسعى موسكو لتمرير ورقة لتثبيت وقف النار وإقرار أربع مناطق “هادئة”، ووضع آليات للفصل بين الأطراف، وهي ورقة لقيت رفضً من قبل شريحة واسعة من المعارضة السورية التي رأت أنها تمهيد أولي لتقسيم سورية لكانتونات ومناطق نفوذ.

وفي اجتماع أستانا 2 في شباط/فبراير الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت دون صدور أي قرار بهذا الخصوص، كم اختتمت محادثات أستانا 3 منتصف آذار/ مارس الماضي، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة، ولم تنجح الأطراف بفرض هدنة مستقرة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تطرح روسيا خلال مؤتمر أستانة هذا برامج للعمل عبر أطر عربية وإقليمية ودولية، أي جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، وسط رفض أمريكي للدخول كطرف راع و ضامن في مؤتمرات أستانة.