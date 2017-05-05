ألفانو: قانون الدفاع عن النفس استجابة للبلد وعرقلته عمل غير مسؤول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “قانون الدفاع عن النفس يأتي استجابة لحاجة بلادنا”، وأن “عرقلته تعد عملا غير مسؤول”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، الجمعة، أضاف ألفانو بصفته زعيم حزب (يمين الوسط الجديد)، أن “موافقة مجلس النواب على القواعد الجديدة حول الدفاع المشروع عن النفس، يمثل بالنسبة لحزب (البديل الشعبي) نجاحا سياسيا، ويقدم استجابة لطلب الأمان الذي يأتي من من جانب الرأي العام”.

وتابع “نحن ملتزمون منذ هذه اللحظة بتحسين نص القانون في مجلس الشيوخ”، وذلك “لنبقى على إيماننا بالتحالف من حيث الأهداف مع حزب (إيطاليا القيم)”، الذي “قام بشأن هذه القضية الحساسة بجمع توقيعات مليوني مواطن”.

وأشار الوزير الإيطالي الى “اننا لم نقبل بمنطق القانون وجعلنا الحس السليم يسود لعدم ترك البلاد تتخبط بين أصوات المتطرفين دون نتيجة”، مبينا أن “قراءة بسيطة للقانون تجعلنا نفهم أنه قابل للتطبق عند منتصف الليل كما في منتصف النهار، والباقي لا يتعدى كونه مجرد استغلال”، فـ”السلامة هي الأولوية”.

وذكر الوزير ألفانو أنه “عند نقطة التي نحن فيها، سيكون من غير المسؤول إقدام شخص ما عرقلة أو إسقاط التدبير”، فـ”عليه عندئذ الرد علينا وعلى البلاد بشكل خاص”. وأردف “بالنسبة لحزب (التحالف الشعبي) يتعلق الأمر بقانون التزم لأجله مع المواطنين”، واختتم بالقول “لماذا لا ينبغي لنا الحصول على الاصوات في مجلس الشيوخ، إلا إذا انشطر الحزب الديمقراطي”.