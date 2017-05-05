برلماني ايطالي معارض: خطأ الاعتماد على السرّاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني ايطالي معارض أن “من الخطأ الاعتماد على (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز) السرّاج”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، أضاف نائب رئيس مجلس النواب، لويجي دي مايو (حركة 5 نجوم)، أن “الدول الغربية ذات المصالح النفطية في ليبيا، لا تمتلك المصداقية الكافية للتوفيق بين القبائل والمجتمعات المحلية المختلفة في البلاد”، بينما “نقترح نحن عقد مؤتمر للسلام يشمل رؤساء البلديات والقبائل، وبوساطة دول بدون فوائد، كبلدان أمريكا الجنوبية التي تنتمي الى مجموعة آلبا (التحالف البوليفاري الذي يضم كوبا وفنزويلا)”.

وتابع “ثم أن علينا أن نكف عن الاعتماد على السرّاج، كونه الشخص الذي يمكنه حل هذه المسألة”، فهو “زعيم لا شرعية له لدى القبائل أو الليبيين”. واختتم بالقول إن “علينا أن نضع من يمتلك ثقلا حول طاولة الحوار، بدل اختلاق شخص لا يمتلك للأسف إلا السيطرة على جزء من الساحل فقط”.