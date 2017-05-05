أوروبا تؤكد زيارة ترامب لمؤسساتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي في الـ25 من شهر أيار/مايو الحالي، رؤساء المؤسسات الأوروبية.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية ألكسندر ويندرستن، أن الرئيس ترامب سيجري مباحثات مع كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وعلى الرغم من أن المتحدث لم يعط تفاصيل إضافية عن هذه الزيارة، إلا أن العديد من المصادر تؤكد أهميتها، فهي تأتي على خلفية فتور في العلاقات ما بين بروكسل وواشنطن، التي قالت “نأمل أن تساهم زيارة ترامب في إزالة الضبابية والغموض المحيطين بسياسته تجاه الملفات المشتركة”.

هذا وسيشارك ترامب خلال زيارته لبروكسل كذلك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي ستقام في العاصمة البلجيكية في اليوم نفسه.

وسيبحث المسؤولون الأوروبيون مع ضيفهم الأمريكي العديد المسائل الشائكة المتعلقة بمستقبل التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في الملفات السياسية الإقليمية ومحاربة الإرهاب ذات الاهتمام المشترك.