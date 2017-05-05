مساعدات أوروبية لإيطاليا لتحسين أداء نظام إعادة توزيع اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح مساعدة طارئة لإيطاليا بقيمة 15,33 مليون يورو من أجل مساعدتها على تنفيذ برنامج إعادة التوزيع.

ويقضي برنامج إعادة التوزيع، المنصوص عنه في الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة 2015، بإعادة بنقل 160 ألف شخص ممن يستحقون الحماية الدولية من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى في فترة أقصاها نهاية أيلول/سبتمبر القادم.

وستخصص هذه الأموال لتوفير السكن والغذاء والرعاية الصحية وخدمات الترجمة المقدمة لطالبي اللجوء، كما أنها ستساعد في رفع كفاءة الإدارات المعنية في وزارة الداخلية الإيطالية على إنجاز عمليات التحقق من جنسيات طالبي اللجوء ومعلوماتهم.

وسوف ترفع هذه المبالغ معدل المساعدات الطارئة التي قدمت لإيطاليا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي منذ عام 2015 إلى ما مجموعة 74,09 مليون يورو.

أما إجمالي المبالغ المخصصة لإيطاليا لمساعدتها على التصدي لملف الهجرة في الفترة الواقعة ما بين 2014 و2020 ، فتصل إلى ما يقارب 592,6 مليون.

وتعليقاً على هذا القرار، أكد المفوض المكلف شؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس على دعم الجهاز التنفيذي الأوروبي لإيطاليا، حيث رأى أنه “من المهم أن نظهر أننا مستمرون في تأمين هذا الدعم لإنجاز سياسات إعادة التوزيع والتوطين بشكل فعال وسريع”، حسب كلامه.

هذا ولطالما اشتكت السلطات الإيطالية من “إهمال” بروكسل لها وتركها وحدها تواجه تحدي التدفق غير المسبوق للاجئين والمهاجرين السريين، وهو أمر ترفضه مؤسسات الاتحاد وتحرص على تفنيده في كل مناسبة.