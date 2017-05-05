مسؤول ايطالي: احترام القانون لحماية المنظمات غير الحكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول ايطالي إنه ينبغي تسليط الضوء على ما يحدث في مجال إنقاذ لمهاجرين في البحر المتوس، وفرض احترام القانون لحماية المنظمات غير الحكومية.

وردا على استجواب بمجلس النواب من قبل عضوة الحزب الديمقراطي الحاكم ليا كوارتاپيللي، التي طلبت توضيحات حول قول وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، السبت الماضي إنه يعطي “الحق 100% للمدعي العام كارميلو تزوكّارو، لأنه أثار تساؤلا حقيقيا”، عن تدخلات المنظمات غير الحكومية بعمليات إنقاذ المهاجرين، أضاف نائب وزير الخارجية، ماريو جيرو، أن “وقف أي إجراءات غير قانونية يصب في مصلحة الجميع”.

وتابع “إن احترام القانون يندرج ضمن المصلحة العامة”، بل أنه ضروري “لحماية نشاط المنظمات غير الحكومية نفسها أيضا”، والتي، كما قال رئيس الحكومة جينتيلوني أمس، إنها تؤدي عملا قيّما في هذا المجال كما في غيره أيضا”.

ونقل جيرو كلمات وزير الخارجية، موضحا أن “الوزير ألفانو يريد دعم الحاجة إلى الحقيقة، التي يمكن تتمخض عن التحقيق من جانب بعض المدعين العامين، بمن فيهم وكيل نيابة كاتانيا، على أساس معلومات أبلغتها وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)”، وقد “أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس تقديم كل دعم ممكن لكي تتم التحقيقات بأقصى قدر من الكفاءة والسرعة”.

وخلص المسؤول الدبلوماسي الى القول إنه “على غرار أشخاص كثيرين آخرين، بمن فيهم وزير العدل أندريا أورلاندو، يأمل الوزير ألفانو أن تنتهي هذه التحقيقات قريبا، دون تلاعب أو أي نوع من التعميم”.