خفر السواحل الليبي بالمنطقة الوسطى: تواجد سفن لمنظمات إغاثة قرب شواطئنا زاد تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال رئيس خفر السواحل الليبي بالمنطقة الوسطى، رضى عيسى إن “أعداد المهاجرين غير الشرعيين يعتبر كبيراً جداً وقد يصل لمئات الالاف ينتظرون الهجرة لأوروبا، رغم عدم وجود أرقام دقيقة بذلك”

واضاف عيسى في حديثٍ لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن “غالبية المهاجرين من دول شرق افريقيا وغربها مثل إريتريا والصومال”، مشيراً إلى أن “منظمات متواجده في البحر المتوسط، بدعوى انقاذ المهاجرين، أعطتهم اشارة بأن انقاذهم أمر حتمي مافاقم من الازمة بازدياد أعداد المهاجرين ”

وأعرب عيسى عن “انزعاجه” من هذه المنظمات ملفتاً إلى أنهم “أبلغوا قيادات عملية صوفيا والاتحاد الاوروبي بذلك والذين أعربوا، من جانبهم، عن انزعاجهم من ذات المنظمات فيما لم يتخذوا أي اجراء بالخصوص حتى الان”

وذكر أن خفر السواحل اللليبي “سبق أن ضبط بعض القوارب المطاطية داخل المياه الاقليمية الليبية ليفاجئوا بتدخل بعض المنظمات الانسانية بدعوى أن هذه القوارب تابعة لها رغم عدم ابلاغها خفر السواحل بذلك ما يعد انتهاكا للمياه الاقليمية الليبية”، مذكراً بـ”حادثة إيقاف قارب مطاطي ألماني شمال مدينة الزاوية (غرب طرابلس 30 كم) وتثبت تبعيته لمنظمة انسانية تسمى (سي ووتش)، اضافة لمطاردة سفينة والرماية عليها بطلقات تحذيرية عند انتهاكها للمياه الاقليمية وبعد اقتحامها وتفتيشها اتضحت ان تبعيتها لمنظمة (أطباء بلا حدود)”.

وردا على موجة اتهامات لخفر السواحل الليبي باعتدائه على سفن المنظمات الإنسانية الدولية، قال عيسى إن “السفن والقوارب تدخل المياه الاقليمية دون إبلاغ خفر السواحل، الجهة المخولة بالسماح للدخول للمياه الاقليمية، وبالتالي فإن الرد هو أمر منطقي جدا لحماية مياهنا وسواحلنا”.

وختم عيسى بقوله إن “سفن لمنظمات إغاثة، وعند وقوفها على بعد اثني عشر ميلا من الساحل الليبي وفي منطقة مرتفعة عن الساحل، فإن اضوائها ليلا تمثل اشارة للمهربين ببدء إرسال قوارب الهجرة وهو أحد أسباب موجات الهجرة العالية من حين لاخر”.