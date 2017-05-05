البابا: أفكر بكثير من السوريين المرغَمين على ترك ديارهم بسبب العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن ألمه لكثير من الناس الذين يجبرون في سورية على الفرار من منازلهم بسبب العنف.

ولدى استقباله الجمعة، وفدا من جماعة پيو رومانو البابوية بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيسها، قال البابا “أيها الإخوة والأخوات، بينما أعتزم من خلالكم إيصال تحياتي لكبير أساقفتكم وأساقفة سينودسكم، أود أن ألتفت بعطف لطلاب كلية القديس أفرام البابوية الحاضرين هنا والذين تستضيفهم جماعتكم”، فلقد “ذكّرني لقاءكم بوضع العديد من المؤمنين على أرضكم”، حيث “تضطر أسر عديده إلى الفرار من منازلهم أمام ما يثبط عزيمتها من موجات العنف والمعاناة”.

وتابع “أود احتضان هؤلاء الأخوة والأخوات بشكل خاص، مع بطاركتهم وأساقفتهم، وأتضرع معهم طلبا لهبة السلام الفصحية”، وأردف “المسيح، الملجأ الذي يشجع ويعزي، رجاء كل من فقد الأمل، ليهلم القلوب والعقول لكي تنفتح في النهاية مسارات المصالحة والخير”.