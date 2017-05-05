وزير الداخلية الإيطالي: الحل العسكري في ليبيا وهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن لجوء الأطراف الليبية الى الحل عسكري في ليبيا سيكون “وهماً خطيراً”.

وأضاف مينّيتي في مقابلة مع صحيفة (دي فيلت) الألمانية الجمعة، أنه “لتحقيق الاستقرار بين شرق ليبيا وغربها، نحن ندعم حلا دبلوماسيا”، فـ”أنا أعتبر الحل العسكري وهماً خطيراً”

وخلص وزير الداخلية الى القول “لذلك أنا أعتبر ان من الهام جدا الشروع بحوار مباشر”، كـ”ذلك الأخير الذي جرى بين (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز) السرّاج، و(الجنرال خليفة) حفتر في أبو ظبي”، الأسبوع الماضي.

