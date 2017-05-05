الائتلاف الوطني السوري المعارض يبحث تطورات الأوضاع وانتخاب هيئة رئاسية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الإئتلاف الوطني السوري المعارض إنطلاق إجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في دورتها الـ 33، حيث سيتم بحث مجموعة من “المسائل الهامة، على رأسها آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، ومن بينها مخرجات جولة آستانة الأخيرة، ومفاوضات جنيف ونتائجها والتحضيرات الجارية للجولة القادمة”.

كما “يستعرض أعضاء الهيئة العامة الهجمة الكيماوية الأخيرة للنظام على خان شيخون، والتصعيد العسكري ضد حيي برزة والقابون والغوطة الشرقية، إضافة إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل”.

ووفق الدائرة الإعلامية للائتلاف، “يناقش الحاضرون التقرير النهائية للرئاسة والأمانة العامة والهيئة السياسية في نهاية دورتها الحالية، كما تقدم الحكومة السورية المؤقتة تقريراً عن نتائج عملها في الفترة السابقة، وخصوصاً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته في دعم مشاريع الحكومة المؤقتة التي تهدف إلى تقديم الخدمات للسكان في المناطق التي تعمل فيها”.

كما يتضمن جدول الأعمال “انتخاب هيئة رئاسية جديدة، تضم الرئيس ونوابه والأمين العام، إضافة إلى انتخاب الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً”.