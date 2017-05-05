موغيريني: رغبة متزايدة بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات في أعقاب هجمات بروكسل وباريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا- أشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني إلى أنها لمست “رغبة متزايدة بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات”، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي طالت بروكسل وباريس

وقالت في مؤتمر (حالة الاتحاد الاوروبي) الملتئم في مدينة فلورنسا الإيطالية الجمعة، “يجب علينا الآن أن تتخذ خطوة أخرى إلى الأمام، وهي العمل على تطوير تنسيق مكافحة الإرهاب، حديث النشأة مع مجموعة من الشركاء من أجل تبادل المعلومات حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك”

وأضافت المسؤولة الأوروبية “سوف نفعل المزيد من أجل تبادل المعلومات الداخلية وسنزيد من وتيرة الحوار حول مكافحة الإرهاب بتبادل الممارسات الجيدة مع الشركاء في العالم الذين نتقاسم معهم نفس الاهتمامات”.