جينتيلوني: فوز ماكرون برئاسة فرنسا سيعيد التفاؤل بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني إن من شأن فوز مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد المقبل، إعادة التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.

ووفق استطلاعات لتوجهات الناخبين، فإن ماكرون يتقدم بفارق مريح على مرشحة (الجبهة الوطنية) اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ووصف جينتيلوني في مقابلة مع قناة (آر تي إس) السويسرية، ماكرون بـ”المؤيد بقناعة للتكامل الأوروبي”. وفي إجابة على سؤال فيما إذا كان يدعمه، قال “أعتقد أن هذا مفهوم للجميع”.

وقال جينتيلوني (الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي)، إن “خطاب المرشح ماكرون بشأن إعادة النمو سيسهم في عودة التيار الموالي لأوروبا” بدول التكتل الموحد.