إيطاليا: إحباط تهريب 37 مليون حبة ترامادول وجهتها ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية الاثنين أن سلطات جمارك ميناء مدينة جنوة والشرطة المالية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تمكنت من كشف محاولة تهريب كميات ضخمة من مُخدر (ترامادول)، تعادل قيمتها التجارية حوالي 75 مليون يورو، كانت قادمة من الهند في طريقها إلى ليبيا

وتشتبه السلطات، التي فتحت تحقيقا قضائيا بهذا الصدد، في أن عائدات هذه الشحنة، حوالي 37 مليون حبة (37 طنا) ، كانت موجهة لـ”تمويل الإرهاب” في ليبيا، خاصة لصالح عناصر تنظيم داعش

ويعتبر (ترامادول)، كنظيره مخدّر (الكبتاغون)، “مخدرا للمقاتلين”، حيث يستخدم لتحمل الألم والإرهاق وتجاوز الخوف أثناء المعارك.

يذكر أن السلطات اليونانية أعلنت أواسط العام الماضي عن كشف شحنة مشابهة من حبوب (ترامادول) “في طريقها إلى مدينة سرت”، التي كانت تحت قبضة تنظيم داعش، حسبما تناقلت مصادر إعلامية حينها.