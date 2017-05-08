ايطاليا: وصول سفينة للبحرية تحمل 541 مهاجرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا ـ قالت مصادر أمنية ايطالية إن السفينة (فيوريلّو) التابعة لقوات البحرية وصلت إلى ميناء كاتانيا (صقلية) الاثنين، تحمل على متنها 541 مهاجرا.

وأضافت المصادر ذاتها في بيان، أن “مجموعة المهاجرين تم إنقاذها من خلال 6 عمليات إغاثة جرت في البحر المتوسط”، مبينة أن “مديرية محافظة كاتانيا قامت بتفعيل نظام الاستقبال والعناية الطبية”، بينما “تُجري فرقة العمليات المتنقلة التابعة للشرطة، تحقيقاتها لتحديد هوية أي مهربين محتملين بين المهاجرين”.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، لويجي دي مايو (حركة 5 نجوم) في تصريحات إذاعية، إن “إيطاليا هي البلد الوحيد الذي يستقبل كل المهاجرين الذين يرفضهم الآخرون”.

وتابع “وصل الى بلادنا في العام الماضي 180 ألف مهاجر، في حين لم يدخل الى اسبانيا سوى 8 آلاف فقط”، لذا “يجب تغيير بنود معاهدة دبلن”، فمن “بين كل 100 ألف مهاجر يصلون إلى إيطاليا ينبغي توزيع 95 ألفا على أوروبا”، بينما “يجب التحقق إن كان الـ5 آلاف الباقين في ايطاليا يمكنهم البقاء فيها أم ينبغي إعادتهم الى بلدانهم”.

وخلص دي مايو الى القول “لكن كغرب لدينا مسؤولية كبيرة في مجال الحروب والتغيّر المناخي”، فـ”نحن نشهد نتائج الضرر الذي نُحدثه تعود إلينا”.