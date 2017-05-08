المنظمة الدولية للهجرة: 113 مهاجرا ضحايا غرق سفينة بالمياه الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) إنه “بعد الإبلاغ عن وفاة 80 مهاجرا أمس من قبل مجموعة من الناجين، لدى وصولهم إلى ميناء بوتسالو (صقلية)، يشهد البحر المتوسط جثث موتى آخرين لا تزال عائمة فيه”.

ووفقا للمتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة الدولية، فلافيو دي جاكومو، في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الاثنين، فإن “سفينة أخرى تحطمت اليوم مسببة وفاة ما لا يقل عن 113 شخصا”. وتابع “لقد أبلغنا زملائنا في ليبيا أنهم تحدثوا إلى 7 ناجين، ستة رجال وامرأة، أوضحوا أنهم كانوا بين 120 على متن زورق مطاطي”، لذلك “يكون عدد المفقودين 113، والذين ربما قضوا غرقا”.

وخلص دي جاكومو الى القول إن “حادث الغرق الجديد وقع قبالة سواحل مدينة الزاوية (غرب ليبيا)”، وبذلك “يرتفع إلى حوالي 200 عدد الضحايا من المهاجرين في الساعات الأخيرة”.