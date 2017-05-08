الرئيس الجديد للائتلاف الوطني السوري: التطورات لن تغيِّر مطلب رحيل الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس الجديد للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، أن “التطورات على الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لن تغيِّر المطالب بتحقيق انتقال سياسي كامل يتضمن في المقدمة رحيل بشار الأسد ورموز نظامه”.

وحسب، سيف، الذي تم انتخابه السبت من قبل الهيئة العامة للائتلاف، أن “هناك إجماعاً عند كل قوى الثورة والمعارضة أن على شار الأسد لا يمكن قبوله بأي مرحلة انتقالية، أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه”.

وأشار سيف في حوار مع وكالة أنباء (الأناضول) التركية، نشرت الدائرة الإعلامية للائتلاف مقتطفات منه الاثنين، إلى أن “الائتلاف الوطني هو أكثر جسم مُقنع للمعارضة السورية”، ولكنه اعتبر أن إصلاحه “أولوية”. واضاف موضحا أنه يتعين على “الائتلاف أن يقوم بالدور الذي وجد من أجله، إذ وجد في 11 تشرين الثاني 2012، ليكون قيادة للشعب السوري، ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام، ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في المناطق المحررة”.

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني رياض سيف رئيساً سادساً للائتلاف، في حين انتخب عبد الرحمن مصطفى وسلوى أكتاو نائبين له، ونذير الحكيم أميناً عاماً.

ووفق الدائرة الإعلامية للإئتلافـ، فإن “سيف الذي ينحدر من مدينة دمشق، يعتبر أحد أبرز وجوه المعارضة السورية، واعتقل من قبل نظام الأسد مرتين قبل اندلاع الثورة السورية، حيث قضى سنوات في السجن، بتهمة نشاطه خلال (ربيع دمشق)، ومن ثم اعتقل عام 2008 لمدة عامين، كما اعتقل في 2011 بتهمة المشاركة في تظاهرة شعبية مناوئة للنظام”.