البابا: سأحج إلى مزار عذراء فاطمة لبث رسالة سلام وأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس “سأحمل البرتغال الأمل بالسلام والرجاء، في رحلة الحج إلى مزار عذراء فاطمة، التي أصبحت وشيكة”، وذلك “بمناسبة مرور مائة سنة على ظهور مريم العذراء لثلاثة أطفال من الرعاة”.

وخلال استقباله في قاعة الكونسستوار بالقصر الرسولي في الفاتيكان مجموعة من أعضاء الكلية البرتغالية البابوية، أضاف البابا أن “اللقاء مع مريم العذراء كان تجربة نعمة بالنسبة لهؤلاء الرعاة”، التي “جعلتهم يقعون أسرى محبة المسيح”، فـ”العذراء مريم كعلمة معطاءة ورائعة قادتهم الصغار الثلاثة الى معرفة وثيقة بمحبة الثالوث”، مما “حملهم الى تذوق معرفة الله كأروع حقيقة للوجود الإنساني”.

وكان الفاتيكان قد أعلن أن البابا فرنسيس سيبدأ يوم 12 أيار/مايو المقبل برحلة من مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، متوجها إلى البرتغال للحج إلى مزار عذراء فاطمة، بمناسبة مرور مائة عام على الظهورات المريمية، هناك.

يذكر أن مدينة فاطمة التي تقع ببلدية أوريم (وسط)، معروفة بالرؤى الدينية التي حدثت عام 1917، وتدعى أسرار فاطمة، وهي عبارة عن “وحي أعطي من جانب مريم العذراء للطفلة لوسيا دوس سانتوس، ولأبني عمها جاسينتا وفرانسيسكو مارتو”.