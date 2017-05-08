وزير السياحة المصري الى الفاتيكان للترويج للسياحة الدينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

يتوجه وزير السياحة المصري، يحيى راشد، غدا الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما لعقد لقاء مع مسؤولي السياحة في دولة الفاتيكان، لمناقشة الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وعرض برامجه المختلفة.

وقال راشد إن الزيارة تاتي “في اطار الجهود تبذلها وزارة السياحة لإعادة ادراج مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة الدينية، كمنتَج سياحي واعد يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين حول العالم من المهتمين بهذا النمط السياحي”.

وأشار وزير السياحة على أن “هذه الزيارة تأتي كاستثمار للنجاح الذي حققته زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مصر الأسبوع الماضي”، وفي “إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لمنتج السياحة الدينية”، وبشكل خاص “من خلال الترويج لرحلة العائلة المقدسة في مصر”.