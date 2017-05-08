ايطاليا: أوباما يزور ميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – وصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الى ميلانو، حيث سيكون غدا ضيف قمة (Seeds&Chips) عن الغذاء، كما سيتسلم مفاتيح المدينة من قبل عمدتها جوزيپّي سالا.

وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي السابق هبط في مطار ليناتي (شمال) وهو مقيم في فندق (Park Hyatt) الذي كانت زوجته ميشيل خلال قد نزلت فيه خلال زيارتها لإكسبو ميلانو2015″.

وتابعت أن “في انتظار أوباما كان هناك عشرات الصحافيين والفضوليين”، وقد “قامت الشرطة بتطويق المنطقة لضمان أقصى قدر من الأمن”، كما “حلّقت مروحية تابعة للشرطة فوق المدينة”، إلا أن “الرئيس السابق فضّل تجنب الحشود والدخول الى الفندق من مدخله الخلفي، متجنبا الكاميرات والمصورين”.

ووفق للإعلام، فقد يزور أوباما بعضا من أجمل الأماكن في المدينة، كالكاتدرائية، لكن مواعيده محاطة بسرية تامة”، لكن “ما هو مؤكد، أنه سيكون هذه الليلة نجم حفل عشاء خاص جدا، يقام في مقر معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI).

وقالت المصادر الإعلامية إن “باراك أوباما، سيكون غدا ضيف شرف القمة الدولية حول الابتكار في مجال المواد الغذائية”. واختتمت بالقول إن “من بين الاجتماعات المقررة غدا، سيلتقي أمين عام الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي”، كما “سيحظى خلال إقامته في ميلانو التي تدوم يومين، بمفاتيح المدينة من قبل عمدة المدينة، جوزيپّي سالا”.