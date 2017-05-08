هنية في اول تصريح: “معركة الأسرى معركة الإنسانية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية إن “قضية الأسرى كانت وما تزال وستبقى على رأس أولويات قيادة الحركة”.

وفي حديثه بخيمة التضامن مع المعتقلين، المقامة في ساحة السرايا بقطاع غزة الإثنين، أضاف هنية في أول كلمة بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إن “كل محاولات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى وثنيهم عن طريقهم تنجلي أمام مظاهر الوحدة التي تتجلى في قلاع الأسر”.

وأشار هنية إلى أن “حرية الأسرى واجب وطني، ولا نقبل أن تهان كرامتهم ولا نقبل أن يبقوا خلف القضبان”، وقال “أدعو كل أبناء شعبنا إلى الاستمرار بالتضامن مع الأسرى في كل مكان حتى كسر المحتل والاستجابة لمطالبهم”، وأضاف أن “معركة الأسرى هي معركة الإنسانية جمعاء”.

ويخوض مئات المعتقلين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 يوما لتحقيق مطالب تتعلق بظروف الإعتقال والزيارات.

وكانت (حماس) قد أعلنت أمس إنتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي خلفا لخالد مشعل، كما أشارت إلى انتخاب أعضاء المكتب السياسي، ومن أبرزهم: موسى أبو مرزوق، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، وخليل الحيّة، ومحمَّد نزال، وماهر عبيد، وعزّت الرّشق، وفتحي حمّاد.