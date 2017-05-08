مفوضية حقوق اللاجئين: استراتيجية المهربين تنظيم رحلات لأعداد كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين “إننا نلاحظ أن هناك استراتيجية متعمدة للمهربين، في تنظيم مغادرة المهاجرين بأعداد كبيرة وفي ظروف غير مستقرة على نحو متزايد. إنهم يملأون الطوافات أكثر وأكثر”، الأمر الذي “يوضحه حادثا غرق القاربين الأخيرين”.

وفي تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على غرق قاربي هجرة أسفر عن مقتل 200 مهاجر على الأقل، بينهم العديد من الأطفال والنساء، أضافت المتحدثة باسم المفوضية، كارلوتّا سامي أن “قارب حادث أمس الذي تسبب بـ82 حالة وفاة، غرق بعد 7 أو 8 ساعات من مغادرة ليبيا”، وقد “كان على متنه 182 شخصا، كما قيل لي من قبلا الزملاء في ليبيا، حيث نجا 50 شخصا فقط”.

وتابعت “إنها لحظة انزعاج كبير بالنسبة لنا، لأن أعداد ضحايا عبور البحر يتزايد أكثر وأكثر”، والذين “أذكر أن عددهم تجاوز الـ1300 منذ بداية هذا العام فقط”، ومن “بينهم العديد من النساء وكثير من الأطفال الصغار”، وقد “أراد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف، فيليبو غراندي التعليق أمس على الوضع هو أيضا”، والذي “أكد أن الانقاذ هو مبدأ أساس يحاكي انسانية كل واحد منا، ولا يمكنه الخضوع لأية تسوية”.

وخلص كارلوتا سامي، بالأعراب عن رأيها بأن “حقيقة أن الوضع لم يتم حله، تثبته هذه الوفيات الـ1300 لهذا العام وحده، وكثيرة أخرى غيرها العام الماضي.”