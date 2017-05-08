إسرائيل تنتقد اردوغان بشدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وجهت إسرائيل إنتقادات حادة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد أن إنتقد سياساتها في مدينة القدس والحرم الشريف.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نخشون، إن “على من ينتهكوا بشكل منظم حقوق الإنسان في بلدانهم أن لا يعظوا بالاخلاق الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”. وأضاف أن “إسرائيل تلتزم بشكل صارم بحرية العبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين وستواصل ذلك على الرغم من الافتراءات التي لا اساس لها”.

وكان اردوغان قد انتقد اليوم ما قال انها قيود إسرائيلية على صلاة المسلمين في الحرم الشريف، داعيا المسلمين إلى الصلاة في المسجد ومشددا على رفضه مشروع قانون إسرائيلي بتقييد الآذان.