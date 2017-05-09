 عباس: استعداد للقاء نتنياهو برعاية ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال (أبو مازن) في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمقر المقاطعة في رام الله، الثلاثاء، “أطلعت الرئيس على مجمل التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله، وبخاصة لقاءنا في الأسبوع الماضي مع فخامة الرئيس ترامب، والذي لبى دعوتنا، ونتطلع للقائه قريبا في بيت لحم، وقد أكدنا له استعدادنا للتعاون معه، ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي تحت رعايته من أجل صنع السلام، كما وأكدنا التزامنا لمواصلة العمل معا، وفي إطار الشراكة الكاملة لمحاربة الاٍرهاب والتطرف في منطقتنا والعالم”.

وأضاف “نجدد التزامنا بالسلام القائم على العدل، ومرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وفق حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار”.

وكان الرئيس عباس التقى ترامب في البيت الأبيض يوم الثالث من الشهر الجاري على أن يلتقيه مجددا في بيت لحم يوم 23 الجاري.

وقد اشاد بمستوى العلاقات المتينة بين فلسطين والمانيا، والتعاون البناء في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، ومواقف الدعم السياسي لتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال عباس “أقدم الشكر الجزيل على الدعم السخي والمتواصل من ألمانيا لفلسطين، سواء بشكل ثنائي أو عبر الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي ساهم في تدعيم البنية التحتية، وبناء المؤسسات الفلسطينية، والأمر الذي ساعد على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني”.

وأضاف “نؤكد بشكل خاص أهمية اضطلاع ألمانيا بالدور التنسيقي العام لعملية استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في إطار نتائج مؤتمر باريس للسلام”.

من جهة ثانية اشار عباس إلى انه “أكدت لفخامة الرئيس شتاينماير حرصنا على توحيد أرضنا وشعبنا وجهودنا من أجل إنهاء الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق من العمل، واستلام جميع أوجه الحياة هناك، والتوقف عن خطف قطاع غزة في إطار الأجندات الفصائلية، الأمر الذي سيمكننا من تحسين الأوضاع في قطاع غزة، والذهاب لانتخابات عامة بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف “من ناحية أخرى تبادلت مع فخامة الرئيس الرأي حول مجمل الأوضاع الإقليمية وضرورة حل جميع النزاعات بالحوار والطرق السلمية، بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضي وشعوب تلك الدول”.

كما اشار إلى انه “أكدت للرئيس أن مطالب الأسرى جميعها إنسانية، وبعد انتهاء 23 يوما من الإضراب أخشى حصول أحداث مؤسفة للأسرى الأمر الذي يعقد الأمر أكثر فأكثر، ونحث الحكومة الإسرائيلية على تلبية مطالبهم الإنسانية بأسرع وقت، وقال سيادته، سنواصل بذل جهودنا من أجل إطلاق سراحهم جميعا”.