رئيس البرلمان الأوروبي: فخورون بما أنجزناه خلال الـ60 عاماً الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – بمناسبة حلول يوم أوروبا، الذي يوافق 9 أيار/مايو، عبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، عن فخره بما قدمه الاتحاد الأوروبي من إنجازات خلال العقود الستين الماضية.

جاء ذلك في رسالة عبر الفيديو بثها تاياني اليوم على موقع البرلمان، حيث أكد على أن أوروبا “نجحت في إقرار السلام والأمن”، وقال “نحن القارة الوحيدة التي ليس فيها عقوبة الإعدام، وقد دافعنا عن قيمنا في مختلف أنحاء العالم”.

وحرص تاياني على التأكيد على أن “الإنجازات التي تحققت حتى الآن لا تكفي، إذ يتعين التفكير بما يجب فعله في المستقبل، خاصة لجهة معالجة قضايا البطالة والهجرة ومحاربة الإرهاب، بالاستناد على قيمنا نستطيع النهوض بهذه التحديات وإعطاء أجوبة للمواطنين الأوروبيين”، على حد تعبيره.

وكان مسؤولو العديد من المجموعات البرلمانية قد أكدوا، في بيانات وتصريحات مختلفة، على ضرورة إحياء ذكرى الماضي من أجل الاستمرار في المضي إلى الأمام والتقدم، فـ”بدون أن نعي الماضي لا نستطيع بناء المستقبل”، وفق كلامهم.

هذا ويحتفل الاتحاد الأوروبي هذا العام بالذكرى الـ60 على تأسيسه وسط ظروف بالغة التعقيد تتمثل في وجود تهديدات الهجرة والإرهاب وتصاعد التيارات اليمينية المتطرفة داخل دوله. ولكن خسارة هذه التيارات في كل من هولندا وفرنسا، أشعرت مسؤولي الاتحاد بالارتياح وببعض القوة.