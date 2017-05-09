مصر تعلن تدمير “قافلة مسلحة” حاولت اختراق حدودها مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت القوات المسلحة المصرية في وقت سابق من يوم أمس الأثنين عن “إحباط محاولة اختراق للحدود الغربية”، حيث قامت بـ”تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود”.

ووفقا لبيان لوزارة الدفاع المصرية، التي بثت أيضا تصويرا مسجلا لعملية التدمير على (يوتيوب)، فإنه “إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وبناءً على معلومات إستخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات إستعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى” .وأضاف البيان “بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إقلعت تشكيلات من القوات الجوية لإستطلاع المنطقة الحدودية وإكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور إختراق خط الحدود الدولية، وأسفرت العملية التى إستمرت على مدار 48 ساعة الماضية عن رصد وإستهداف 15 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل” .

ونوهت وزارة الدفاع المصرية بأن “القوات الجوية وعناصر حرس الحدود إستمرت فى إستطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم” .