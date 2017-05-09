مسؤول إيطالي: لا علاقة بين عصابات المافيا ومهربي البشر في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى مسؤول إيطالي وجود علاقة بين عصابات المافيا في جنوب البلاد ومهربي البشر في ليبيا، في وقت لا يزال يشتد فيه الجدل السياسي حول دور منظمات إنسانية عاملة في مجال انقاذ المهاجرين في البحر الابيض المتوسط في تصاعد وتيرة تدفق المهاجرين السريين نحو الشواطئ الايطالية.

وقال كبير ممثلي ادعاء مدينة كاتانيا (صقلية)، كارميلو زوكارو في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية الثلاثاء “لا يوجد أي دليل استقصائي يظهر وجود اتفاق بين مهربي البشر العاملين في ليبيا ومنظمات المافيا الإيطالية”، ولكنه أضاف منوها بأن للأخيرة “اهتمام في الأموال المتدفقة المخصصة لإستقبال المهاجرين” بعدو وصلوهم التراب الإيطالي

وكان كبير ممثلي ادعاء مدينة كاتانيا قد أعرب لوسائل إعلام محلية في تصريحات أثارت جدلا عن إعتقاده بأن هناك منظمات غير حكومية ناشطة في عمليات الإنقاذ، لم يسمها، ربما تكون “ممولة” من قبل مهربين للبشر.

ولكن زوكارو شدد اليوم أمام اللجنة البرلمانية على أن اهتمامه ينصب على ملاحقة جرائم الاتجار بالبشر ، حيث قال “الهدف ليس المنظمات غير الحكومية، بل مهربي البشر”، إلا أنه أشار إلى أن “أحدث سبل تحرك المهاجرين، التي سجلناها في كاتانيا، تبدو بموضوعية، أنها تصب في مصلحة بعض المنظمات غير الحكومية ولذلك علينا القيام ببعض التحقيقات” في هذا الصدد.