بطريرك الكلدان: الخطب المحرضة ضد المسيحيين تغذي الاسلاموفوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال بطريرك بابل على الكلدان مار روفائيل لويس ساكو إن الخطب المحرضة ضد المسيحيين لا تؤدي إلا الى تغذية الاسلاموفوبيا.

وأضاف البطريرك ساكو في بيان الثلاثاء، أن “من المؤلم جدا أن يطلع علينا بين فينة وأخرى، خطيب جامع أو عالم دين بكلام تحريضي أو فيلم يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يخص المسيحيين واليهود والصابئة، يصفهم بالكفار كما يروج لتنظيم (داعش) و(القاعدة) كأساس للتعامل معهم”، أي “اعتناق الإسلام، دفع الجزية أو القتل”.

وتابع “إن هذه الخطابات والعقليات لا تخدم الإسلام، إنما ترفع الجدران بين البشر وتقسمهم وترسخ الاسلاموفوبيا وتفكك اللحمة الوطنية وتقوض السلام وتنتهك الحريات وحقوق الإنسان”.

وذكّر البطريرك الكلداني بأنه “نحن المسيحيون نؤمن بالله واحد خالق السماء والأرض ونرفض كائنا من كان ان يكفّرنا. وعملا بتعليم المسيح، إننا نحب الجميع ونعمل من اجل التلاقي في الحق والمحبة والتحاور تمجيدا لله وللخير العام، ونصلي من اجل استنارة القلوب المغلقة والمتحجرة”.

وأردف “لذا ندعو المرجعيات الدينية الحكيمة إلى تبني نهج الاعتدال والانفتاح ومنع كذا خطابات تروج للكراهية والتمييز”، كما “ندعو الحكومة الموقرة الى فرض القانون والعمل على احترام عقيدة كل أنسان عملا بشرعة حقوق الإنسان وبالآية الكريمة: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، (سورة الكهف 29).

وخلص البطريرك ساكو الى القول إن “المسيحيين جزء أصيل من النسيج الوطني العراقي وان العديد من المسلمين الحاليين تعود جذورهم الى المسيحية التي كان يعتنقها الغالبية الساحقة في العراق أيام قدوم المحاربين العرب المسلمين”.