أوباما: نقص الغذاء أحد أسباب الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعرب الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما عن رأيه بأن نقص الغذاء هو أحد الأسباب الذي يدفع الناس الى الهجرة.

وفي كلمته خلال قمة “بذور وشرائح الكترونية”، عن الإبتكار والتكنلوجيا في مجال التغذية، والملتئمة في ميلانو (شمال) الثلاثاء، بدأ أوباما بتوجيه “الشكر لرئيس بلدية المدينة، جوزيپّي سالا، ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، والعمدة السابقة ليتيسيا موراتي”، لأجل “التزامهم بمعرض إكسبو ميلانو 2015″، الذي كان عن موضوع الغذاء أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق “إن نقص الغذاء هو أحد أسباب الهجرة”، موضحا أن “الهدف يجب أن يكون تطوير أنظمة لا تخضع لتغير المناخ”، ومشددا على أن “الإنسان قد تسبب بالعديد من المشاكل لكوكب الأرض”، والتي “يجب أن نقوم بحلها الآن”.

وذكر أوباما أن “العديد من اللاجئين يصلون الى أوروبا ليس فقط هربا من الحرب”، بل “بسبب النقص في الغذاء الناجم عن تغيّر المناخ أيضا”، واختتم بالقول إن “الوضع سيزداد سوءا”، لكن “يمكننا اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تُحدث الفرق”.