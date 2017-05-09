هنية يدرس مكان إقامته بعد توليه قيادة حماس وقد يقوم بجولة قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غزة- قال مصدر قريب من قيادة (حماس) إن الرئيس الجديد للمكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ما زال يدرس مكان إقامته بعد توليه هذا المنصب.

وأضاف المصدر لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “إحدى الخيارات هي أن يقيم هنية في العاصمة القطرية الدوحة تماما مثل الرئيس السابق للمكتب السياسي خالد مشعل”. إلا أنه أضاف “لكن فيما أن هناك ايجابيات لهذا الأمر ومنها البعد عن مرمى الإغتيال الإسرائيلي، فإن له سلبيات أيضا ومنها أن أطراف إقليمية وخاصة مصر قد تعتبر أن حماس في محور قطر وسيكون من الصعب جدا إحداث تحول إيجابي في موقفها من الحركة، رغم الوثيقة السياسية الأخيرة التي أكدت على أنها حركة تحرر فلسطينية، ما يشير بوضوح إلى انها لا تتبع إداريا او قياديا لحركة الإخوان المسلمين”.

وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، “قطر هي المكان الوحيد الذي قد يلجأ اليه هنية في حال قراره الإقامة خارج الأراضي الفلسطينية، فمثلا من غير الممكن أن تقبل تركيا إقامة زعيم الحركة على أراضيها بعد أن واجهت مشاكل بوجود عضو المكتب السياسي صالح العاروري على أرضها، كما أن الإقامة في لبنان قد تكون صعبة أيضا فيما أن الإقامة في سورية أو الأردن أو مصر مستحيلة”.

وكان هنية غادر العام الماضي الأراضي الفلسطينية واقام في قطر عدة أشهر ما اعطى الإنطباع بأنه سيقيم فيها بعد توليه رئاسة المكتب السياسي.

ولم يسبق لهنية أن اقام خارج الأراضي الفلسطينية رغم التهديدات الإسرائيلية العديدة باغتياله على غرار اغتيال قادة سابقين في الحركة مثل الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.

ورأى مراقبون أن في ظل حالة الهدوء الحالية وعدم وجود اشتباك مسلح بين إسرائيل وحماس، فإن هنية قد يجد من المناسب أن يبقى في داخل الأراضي الفلسطينية باعتبار ألا مبرر لدى إسرائيل لتصعيد كبير مع الحركة باغتيال هنية وهو ما قد يؤدي إلى إندلاع حرب جديدة”.

وبحسب المصدر القريب من قيادة حركة (حماس)، فإن القرار النهائي لهنية قد يتخذ في الأسابيع القادمة، لافتا إلى انه على كل حال فإن معبر رفح مغلق حاليا وليس بإمكان هنية المغادرة.

ولكن المصدر ذاته لم يستبعد أن يغادر هنية قريبا جدا في جولة خارجية لمناسبة توليه منصبه الجديد ليزور دولا عربية وإسلامية.