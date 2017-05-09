جينتيلوني وماكرون يتفقان على تعزيز دور الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعرب رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني والرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، الثلاثاء عن “الإرادة المشتركة لاتخاذ مبادرات في أقرب وقت ممكن لاعادة إطلاق الاتحاد الأوروبي”.

جاءت ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين، وصفتها مصادر بمقر رئاسة الوزراء الإيطالية (قصر كيجي) بـ”الودية والمطولة”، تضمنت أيضا التهنئة لماكرون بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت الأحد الماضي

كما استعرض رئيس الحكومة الإيطالية والرئيس الفرنسي المنتخب “الاستعدادات لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى”، التي ستلتئم في مدينة تاورمينا في يومي 25 و26 من الشهر الجاري، كما اتفق الجانبان على الاجتماع في “في أقرب فرصة ممكنة”.