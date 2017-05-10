مسؤول فلسطيني: قمة ثلاثية، عباس-ترامب-نتنياهو، ليست مستبعدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني رفيع إن عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب “امر غير مستبعد”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد ابلغ الرئيس عباس الرئيس الأمريكي ترامب في لقائهما في البيت الأبيض استعداده لمثل هذه القمة، واعاد التأكيد على ذلك في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني في مدينة رام الله أمس”.

وتابع المسؤول الفلسطيني “مع ذلك، فإن ليس هناك حتى الآن أي تاريخ او مكان محدد لهذه القمة، كما ليس من الواضح إذا ما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يوافق عليها بعد أن تهرب سابقا من قمة ثلاثية في موسكو. الكرة في الملعب الإسرائيلي”.

ولفت المسؤول إلى أن “هناك اتصالات امريكية-فلسطينية وأمريكية-إسرائيلية جارية الآن وستتواصل إلى حين قدوم ترامب إلى إسرائيل يوم الثاني والعشرين من الشهر وفلسطين يوم الثالث والعشرين من الشهر”.

وقال “الدعوة إلى القمة الثلاثية هي شأن أمريكي، من ناحيتنا فإنخ لا مانع لدينا ولكن هل الجانب الإسرائيلي جاهز لها؟ على الجانب الإسرائيلي أن يجيب على ذلك”.

وأضاف”أبلغنا الإدارة الأمريكية بأننا جاهزون لإرسال وفد فلسطيني إلى واشنطن فورا وأننا على استعداد لإنجاح الجهد الأمريكي”.

وتابع “شرح الرئيس عباس للرئيس الأمريكي بشكل كامل ودقيق مراحل المفاوضات السابقة وتفاصيلها والموقف الفلسطيني من كل قضايا الحل النهائي وهي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 مع استعداد لتبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي، ووجود طرف ثالث من أجل ضمان تطبيق الإتفاق وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القرار 194 كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية”.