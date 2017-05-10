مصادر: روسيا ترسل “مقاتلين من إنغوشيا” لسورية بغطاء الشرطة العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر سورية مطلعة مقربة من النظام بأن روسيا أرسلت “مقاتلين عسكريين من أنغوشيا والشيشان إلى سورية بصفة شرطة عسكرية روسية”، على حد تقديرها

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن روسيا “استبقت أي توافق سياسي أو عسكري مرتقب وعززت وجودها في سورية من خلال إرسال مقاتلين ميدانيين على الأرض، غير تابعين للجيش الروسي، وهم نواة قوات محاربة، وتحديداً من إنغوشيا والشيشان، ولم يكن للجيش السوري أي قدرة على رفض أو قبول هذه القوات رغم معرفته بأنها ليست قوات شرطة عسكرية نظامية”، وفق تأكيدها.

وكانت روسيا قد أعلنت مطلع كانون الثاني/يناير الماضي نحو أربعمائة عنصر من شرطتها العسكرية إلى مدينة حلب، بعد سيطرة الجيش السوري على المدينة وطرد مقاتلي المعارضة المسلحة منها عبر صفقة.

واعتقلت هذه الشرطة العسكرية في المدينة بعضاً من عناصر المخابرات الجوية السورية الذين لم يمتثلوا لأوامرها، كما منعت الجيش السوري والميليشيات التابعة للنظام ولإيران وحزب الله من دخول المدينة. ووفق شهود عيان فإن عناصر “الشرطة العسكرية”، التي قالت المصادر “إنهم مقاتلون من إنغوشيا والشيشان، مدججون بأسلحة متطورة”، واستلمت الحواجز العسكرية في المدينة.