ايني الإيطالية: زيادة الانتاج بنسبة 2.3٪ في الفصل الأول للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عملاق الطاقة الايطالي (إيني) إن إنتاج المحروقات في الفصل الأول من العام الجاري، بلغ 1.795 مليون برميل يوميا، أي بزيادة بنسبة 2.3٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت المجموعة النفطية الايطالية بعد أن وافق مجلس إدارتها أمس الثلاثاء على النتائج المالية للفصل الأول من عام 2017، أن هذه الزيادة “ترجع إلى بدء العمل بحقول جديدة، والتقدم في تنفيذ مشاريع العام الماضي”، لا سيما في “مصر وكازاخستان والنرويج وأنغولا”، التي “أسهمت بإنتاج 110 آلاف برميل في اليوم”.

وأشارت (إيني) الى أن “هذه العوامل الإيجابية، دعمت، جزئيا، توقف الإنتاج المجدول وغير المجدول”، وبشكل خاص “في نيجيريا والولايات المتحدة وليبيا”، وكذلك “خفض الإنتاج الذي قررته منظمة أوبك وتراجع إنتاج بعض الحقول الناضجة”، مبينة أنه “باستثناء التوجه السلبي لأسعار بعض عقود الإستثمار، وتخفيضات أوبك”، بمجموع 55 برميل/يوم، فقد “ارتفع الإنتاج بنسبة 5.7٪”.

وذكرت المجموعة النفطية أن “إنتاج النفط (832 ألف برميل/يوم) انخفض بمعدل 58 ألف برميل/يوم، أي بنسبة 6.5٪”، وأن “إنتاج الغاز الطبيعي (149 مليون متر٣/يوم)، شهد زيادة بمقدار 15 مليون متر مكعب/يوم، أي ما يعادل 11.2٪”.