المفوضية ترفض مقترح ماكرون لحماية الأسواق الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن رفضها مقترحا للرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الأسواق الأوروبية من آثار العولمة.

وكان ماكرون قد اقترح، أثناء حملته الانتخابية، حجب المناقصات العامة الأوروبية، عن الشركات غير الأوروبية أو عن تلك التي تصنع منتجاتها خارج دولة الاتحاد، ما يعني فرض تشريع أوروبي للحمائية الاقتصادية والاستثمارية.

وقد أثار هذا الأمر لغطاً في الأوساط الأوروبية، ما دفع المفوض الأوروبي المكلف شؤون المنافسة والاستثمار يورغي كتاينين، للتأكيد أن بروكسل لم تتلق أي اقتراح رسمي من قبل الرئاسة الفرنسية، فـ”حتى الآن لا نعرف ماذا يريد الرئيس الفرنسي الجديد”، حسب كلامه.

ولكن المفوض شدد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض وثيقة تتعلق بكيفية الاستفادة من العولمة، على أن هذا الطرح يتعارض مع قواعد السوق والمبادئ التجارية الأوروبية، حيث “لا يمكن لأوروبا اللجوء إلى إجراءات تجارية تنطوي على تمييز على أساس المنشأ على حساب النوعية”، على حد قوله.

وأوضح كتاينين أن أوروبا تؤكد دائماً على ضرورة الحفاظ على قواعد تجارية واستثمارية عادلة ومتكافئة حرصاً على نوعية المنتج أو الخدمة المقدمة للمواطن الأوروبي، مشدداً على أن الأمر يتعلق بشكل رئيسي بحماية أموال دافعي الضرائب.

وفي الاتجاه نفسه جاء رد نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، الذي شارك في المؤتمر الصحفي نفسه، حيث أوضح أن أوروبا تعرف منذ أكثر من عشرين عاماً أن الأسواق المالية لا تتحرك بمفردها، بل تحكمها عدة عوامل، وأنها يجب أن تبنى على أساس القيم وليس المردود فقط.

ووصف تيمرمانس بـ”غير الممكن تأسيس اقتصاد يقوم فقط على أساس الأرباح على حساب النوعية والقيم الأوروبية المتمثلة في الشفافية وتكافؤ الفرص والعدل”.

وحرص المسؤولان الأوروبيان على التعبير عن قناعة الاتحاد بأن الانغلاق لن يساعد في تطوير القطاعات الاقتصادية الأوروبية الأقل تقدماً، وأن السياسات الانعزالية تسير بعكس المصلحة الأوروبية العامة.