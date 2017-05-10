وزير الداخلية الإيطالي: اطلاق النار من حق الدولة فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي الإلتزام بـ”الدفاع عمن يشعر بالخوف”، إلا أنه قال إن “اطلاق النار أمر متروك للسلطات فقط”، وذلك تعليقا على جدل حول مشروع قانون يجيز للأشخاص استخدام السلاح المرخص للدفاع عن النفس.

وفي مداخلته خلال ندوة نظمتها صحيفة (لا ريبوبليكا)، الأربعاء، أضاف الوزير مينّيتي أنه “لا يجب ترك أية ضحية لجريمة مروعة كالسطو على المنزل، فمن واجبنا حماية سلامة” المواطنين. إلا أنه أضاف ” لكن ينبغي أن يكون واضحا أيضا أننا في دولة ديمقراطية”، ولهذا السبب بالذات، “ينص العقد الاجتماعي على أن الدفاع المسلح عن الديمقراطية يقع على عاتق أجهزة الدولة وليس على الفرد”.

أما بالنسبة للتصويت على هذا القانون في مجلس الشيوخ، فقد قال وزير الداخلية “أعتقد أن من اللائق، وهو ما سيحدث بالفعل، أن يعمل مجلس الشيوخ على تعديل النص”، لأنه “يجب أن يكون واضحا أن القانون يجب أن يجمع اثنتين من النقاط الحاسمة معا”، في إشارة الى مبدأ الديمقراطية السالف الذكر وحق المواطن الشرعي بالدفاع عن النفس.