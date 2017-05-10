قيادي في حماس: لسنا في حرب مع اليهود في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) محمود الزهار إن “علاقة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال هي علاقة يهود احتلوا أرضنا؛ وليست متعلقة بدينهم، بل احتلالهم لأرضنا، لذا ليس لدينا حرب مع اليهود في العالم”.

واعتبر الزهار أن “المقاومة من أدوات الشعب الفلسطيني لاسترداد أرضه”، وقال “إذا كان الاحتلال يمكن أن يخرج من أرضنا بالتفاوض فليخرج، وإذا لم يخرج بالتفاوض نستخدم أداة المقاومة”.

ولفت الزهار الى إن حركته ترحب بأي نقاش حول الوثيقة التي اصدرتها مؤخرا بشأن الموقف السياسي. وقال “إن قبول حماس في وثيقتها السياسية بإقامة دولة على حدود عام 1976م، لا يعني تنازلها عن كامل تراب فلسطين، مبيناً أن ذلك صيغة وطنية توافقية مشتركة”.

وأضاف في لقاء بعنوان (الخطاب الدولي لحركة حماس في ضوء وثيقتها السياسية) اليوم الأربعاء في مدينة غزة ، “ترحب الحركة بأي نقاش في الوثيقة وأي مقترحات جديدة تضاف عليها”، مشيرا إلى أنها “جهد بشري وليست وثيقة مقدسة”.

ونفى الزهار أن تكون حماس تنازلت عن القضية الفلسطينية، وقال” حماس لن تقبل بما قبلت به منظمة التحرير، وأن القضية بالنسبة لها هي لكل فلسطيني وحقه مكفول في أرضه”.

وأضاف أن “قضية فلسطين قضية عقائدية لشعبنا، وهناك ثوابت أربعة التي لا يمكن التنازل عنها، وهي: الأرض والإنسان والعقيدة والمقدسات الإسلامية”.