ناشطون: قوات (سورية الديمقراطية) تكمل السيطرة على الطبقة وسد الفرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات (سورية الديمقراطية)، أكملت سيطرتها على مدينة الطبقة (55 كلم غرب الرقة، المعقلِ الرئيس لتنظيم داعش في سورية) وعلى سد الفرات الاستراتيجي

وذكر المرصد، المحسوب على المعارضة للنظام الحاكم في دمشق، نقلا عن “عدد من المصادر الموثوقة” أن “القوات المدعمة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي بدأت بتمشيط الحي الأول وأجزاء من الحي الثاني والسد، بالتزامن مع الهدوء الحذر الذي يسود المدينة”.

ونوه المرصد بأنه “لا يعلم إلى الآن ما إذا كانت عملية السيطرة الكاملة على السد وما تبقى من أجزاء من المدينة، جاءت بعد اشتباكات وعمليات عسكرية، أم أنها نتيجة لاتفاق غير معلن بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم داعش عبر وجهاء وأعيان من المنطقة، تقضي بانسحاب من تبقى من عناصرالتنظيم على غرار العناصر من الجنسية السورية الذين سبقوهم”.

وكان المرصد قد أشار خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن جزءاً من عناصر التنظيم السوريين، قد انسحب في وقت سابق من المدينة، فيما “رفض من بقي في أحياء القسم المعروف بـ(مدينة الثورة) الانسحاب وغالبيتهم الساحقة من جنسيات غير سورية”، مرجحا نقلا، عن مصادره، أن مسلحي داعش “عزفوا عن الخروج والانسحاب، وقرروا القتال حتى النهاية، وسط استمرار محاولات التوصل معهم إلى اتفاق جديد يؤمن لهم الانسحاب من المدينة”.