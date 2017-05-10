جينتيلوني: سأزور موسكو وبكين لدفعهما على التعاون سياسيا مع أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني مساء الأربعاء أنه سيزور الصين وروسيا في المستقبل القريب كي تتفهم موسكو وبكين أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديان الآنية على الساحة الدولية.

وقال جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، “قريبا سوف أكون في الصين وروسيا. وسوف أسعى مع الرئيسين فلادمير بوتين وشي جين بينغ للدفع تجاه تعددية الأطراف. بوسع إيطاليا القيام بذلك، فيمكنها العمل كي يكون هناك تفهما بين اللاعبين الدوليين الكبار بشأن أهمية التعاون مع أوروبا”.

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