مصر ترسل مساعدات إنسانية للصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلن المتحدث العسكري المصري العميد تامر رفاعي، الخميس، عن إقلاع “طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 وعلى متنها دفعات من مساعدات طبية وغذائية للصومال”.

ونوه رفاعي بأن المساعدات ارسلت “بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، للمعاونة في التخفيف عن كاهل الأشقاء الصوماليين المتضررين من موجة الجفاف العنيف التى ضربت مناطق متفرقة من دولة الصومال”.

وقال إن “وزير الدفاع صدقي صبحي والإنتاج الحربي أعطى أوامره بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، بإعداد وتجهيز كميات من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المهداة من الشعب المصري، ونقلها بطائرات المجهود الجوي إلى دولة الصومال”.

هذا ويشارك رئيس الحكومة شريف اسماعيل، في المؤتمر الدولي لدعم الصومال المقرر عقده في لندن اليوم.