ايطاليا: إعتقال ليبيَين في كاتانيا أحدهما متورط بجريمة قتل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قامت قوات الشرطة والشرطة المالية في كاتانيا (صقلية) باعتقال مواطنَين ليبيَين بتهمة التورط بنشاط إجرامي في مجال تهريب المهاجرين، واتهام أحدهما بجريمة قتل أيضا.

وذكرت الشرطة أن “القبض على المهربين اللذين ينتميان إلى تنظيم إجرامي ليبي، جاء إثر التحقيقات التي أجريت من قبل مجموعة من محققي وحدة العمليات المتنقلة في كاتانيا، وعناصر الشرطة المالية، بالتعاون مع قسم العمليات البحرية في المدينة”.

واختتمت الشرطة الى القول إن التحقيقات “ترتبط بوصول السفينة (فينيكس) صباح 6 أيار/مايو الجاري”، والتي “كانت تحمل 394 مهاجرا من مختلف الجنسيات، وجثة مهاجر ذكر”.