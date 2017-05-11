مصرف إيطالي: خيبة أمل من العجز عن إيجاد حل لأزمة أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي لمصرف يونيكريديت جان بيير ميستييه، “نحن نشعر بخيبة أمل لعدم التوصل الى حل في قضية أليتاليا”.

وفي معرض إيضاحه النتائج الفصلية للمصرف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الخميس، أكد ميستييه “لقد دعمنا شركة أليتاليا دائما”، مبينا كيف أن “قيمة أسهمها في البورصة بنسبة 33٪، والتي نجحت بالوصول إليها من خلال المؤسسة الوطنية للطيران فقدت قيمتها كليا تقريبا”.

وخلص رئيس يونيكريديت الى القول إن “أليتاليا بقيت بمأمن تام من المخاطر الائتمانية على أية حال”.

وكان وزير وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا قد قال إن “الأولوية بالنسبة للحكومة تتمثل ببيع شركة أليتاليا بأكملها”، مبينا أن “أية فكرة موضع ترحيب”، لإنقاذ الشركة، لكن “الشيء المهم هو أن نأخذ بالحسبان أن أليتاليا تحتاج الى تحالف مع مجموعة أوروبية كبرى”.