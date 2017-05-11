يوروستات: نصف القاصرين القادمين إلى أوروبا سوريين وأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير صدر اليوم عن مكتب الإحصائيات الأوروبية يوروستات، أن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين من القاصرين غير المرافقين بذويهم، القادمين إلى أوروبا مستمر بالانخفاض، موضحا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من السوريين والأفغان.

أما عن الأعداد الإجمالية للقاصرين غير المرافقين القادمين إلى أوروبا ضمن موجات المهاجرين وطالبي اللجوء، فقد لفت التقرير الذي صدر الخميس أن عددهم سجل انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الأخير، فقد “كان هذا العدد 63300 ألف عام 2016، مقابل 96500 في العام الذي سبقه”، حسب النص.

ويعتبر معدو التقرير أن عدد القاصرين غير المرافقين القادمين إلى أوروبا لا يزال مرتفعاً مقارنة بالفترة الواقعة ما بين 2008 – 2013، حيث لم يتجاوز عددهم في تلك الفترة الـ12 ألف شخص سنوياً.

وأكد يوروستات أن الغالبية العظمى من هؤلاء القاصرين غير المرافقين هم من الذكور ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاماً، وتبلغ نسبتهم 68% من مجمل العدد، مقابل 21% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 41 و15 عاماً، فيما تتوزع النسب الباقية على شرائح عمرية ما بين 13 عاماً أو حتى أقل.

هذا وخلصت الوكالات الأوروبية والدولية المهتمة بشؤون اللاجئين والمهاجرين، حسب ما جاء في تقرير يوروستات، الى القول إن عام 2016، شهد تدفق 38% من القاصرين الأفغان، بينما بلغت نسبة السوريين 19%.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها أخذت علماً بالأرقام المرتفعة للمهاجرين القاصرين القادمين إلى أوروبا، قائلة حسب المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود “نحن نعمل على مساعدتهم من خلال مخطط خاص يساعد السلطات في الدول الأعضاء على احتوائهم وحل مشاكلهم النوعية”.