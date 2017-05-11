مسؤول إيطالي: مكافحة الارهاب تتم أيضا عبر مراقبة أموال الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار برلماني إيطالي إلى أن مكافحة الإرهاب في بلاده “تتم أيضا من خلال مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا، في محاولة لاعتراض أي علاقات ممكنة مع الجريمة المنظمة في إيطاليا، وبالتالي السيطرة على قنوات التمويل القادمة من هذه التجارة”.

وجاء حديث البرلماني ستيفانو دامبروزو، المنتمي لحزب (المدنية والمبتكرين)، خلال خطاب بمقر البرلمان الأوروبي الخميس في بروكسل، وذلك كجزء من جلسة مخصصة لبحث السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي

ورأى دامبروزو أن ”التعاون الكامل يبدو ضروريا جدا للسلطات المختصة، في أوروبا، وبشكل عام على المستوى الدولي، بالتغلب على الغيرة والتحفظات التي كانت منعتنا في الماضي من تحقيق نتائج هامة، بحيث يمكن تقاسم البيانات والمعلومات التي تسمح بالتصدي لهذا التهديد الهجين”، أي الاتجار بالبشر والإرهاب.