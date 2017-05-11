ستولتنبرغ: فرضية إنضمام ناتو للتحالف الدولي ضد داعش لن تغير من دوره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين – بروكسل – اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن أي كلام عن احتمال انضمام الحلف رسمياً للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، لن يغير من دوره.

وكان يانس ستولتنبرغ، يعلق على الاقتراح الأمريكي بضم الحلف رسمياً لهذا التحالف، حيث أشار إلى أن الفكرة لا زالت قيد النقاش وأن القرار سيتخذ خلال قمة ناتو المقبلة المقررة في 25 الشهر الحالي.

وشدد الأمين العام للحلف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء زيارته لألمانيا أن (ناتو) سيستمر في تقديم الدعم للتحالف الدولي عن طريق التركيز على التدريب، فـ”الحلف لن يشارك في العمليات القتالية، إذ لم يُطلب منه ذلك”، حسب قوله.

وأضاف بأن حلف شمال الأطلسي يقدم طائرات مراقبة ويدرب القوات العراقية والقوات المحلية في عدة بلدان، وقال “ما تعلمناه من التجربة في العراق وأفغانستان هو أن الحل الوحيد للنزاعات يكمن في تمكين القوات المحلية من تحقيق الاستقرار في بلدها”، وفق كلامه.

إلى ذلك، أكدت مصادر أوروبية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن المناقشة داخل أروقة قمة (ناتو) “لن تكون بالسهلة، إذ أن السؤال الذي ستطرحه العديد من الدول سيتعلق بازدواجية المهام والرغبة الحقيقية في الانخراط في تجربة قد لا يكون نتائجها أفضل مما تم تسجيله في أفغانستان”.

وفي الشأن الأفغاني، أقر الأمين العام للحلف بارتكاب خطأ في أفغانستان يتمثل بالتأخر في البدء بتدريب القوات الوطنية هناك.

وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف لا يرغب كثيراً في التركيز على القيام بعمليات قتالية كبيرة الحجم خارج حدود دوله.